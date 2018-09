Missuppfattningar om hyrorna

Foto: Hasse Holmberg / TT

Under rubriken ”Så får vi fler att investera i hyresfastigheter” skriver Thomas Svensson från Möllan Fastigheter att dagens system för hyressättning har brister och leder till minskad investeringsvilja.

Svensson förordar ett oberoende medlingsinstitut med rätten att bestämma en skälig höjning utifrån ett index om parterna inte kan enas om en höjning.

Hyresgästföreningen välkomnar en diskussion om dagens hyressättningssystem och det är positivt att Thomas Svensson som fastighetsägare tar avstånd från marknadshyror då det leder till både kraftiga hyreshöjningar, social oro och ökad segregation. Vi kan dessutom tillägga att alla historiska erfarenheter visar att marknadshyror inte leder till mer byggande av billiga hyresrätter.

Artikeln innehåller dock vissa missuppfattningar om gällande ordning och det är viktigt att dagens system beskrivs korrekt. Precis som Thomas Svensson beskriver förhandlas hyrorna för flertalet hyreslägenheter mellan en fastighetsägare och Hyresgästföreningen.

Detta ”kollektiva förhandlingssystem” där Hyresgästföreningen agerar motpart med en fastighetsägare, i stället för varje enskild hyresgäst, är ett viktigt inslag i konsumentskyddet. Likaså har Thomas Svensson rätt i att dessa årliga kollektiva förhandlingar mellan föreningen och fastighetsägare lokalt i varje kommun, försöker fånga in förändringar i kostnadsbilden för att äga och förvalta bostadsfastigheter, till exempel höjda taxor och avgifter i kommunerna.

Det är däremot mycket missvisande, som Svensson säger, att om Hyresgästföreningen inte accepterar någon höjning i dessa förhandlingar så gäller tidigare års hyra. Med detta antyder Svensson att Hyresgästföreningen skulle sitta på makten att i princip frysa hyresmarknaden helt. Detta är fel. Om parterna inte kommer överens i de lokala förhandlingarna löses frågan antingen av en särskild partssammansatt nämnd för de allmännyttiga bostadsföretagen, eller av hyresnämnden som är en statlig nämnd.

Hyresgästföreningen kan konstatera att i princip samtliga hyror i landet årligen höjs i relation till kostnadsutveckling, och detta sker i de allra flesta fall efter lokala överenskommelser mellan parterna. Och detta system har fungerat väl, och parterna har genom åren fångat in kostnadsutvecklingen på ett bra sätt.

I en nyligen publicerad rapport från Hyreskommissionen under ledning av den tidigare Bostadsministern Stefan Attefall, konstaterades att KPI (konsumentprisindex) steg med nio procent under perioden 2007–2016, medan den genomsnittliga årshyran stigit med 26 procent. Under samma period steg driftkostnaderna med 47 procent. Medräknat det låga ränteläget, visar rapporten att hyran allra minst har täckt fastighetsägarnas driftkostnader. De skiftande förutsättningar som råder i landet, hanteras bäst av de parter som bäst känner förhållandena och kostnadsutvecklingen på respektive ort, det har fungerat i drygt 50 år, och fungerar mycket bra även i dag.

Björn Johansson, Ordförande Hyresgästföreningen region Sydost