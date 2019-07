Mattsson bemöter kritiken

Foto: BO AKESSON

I lördagens BLT finns en insändare med grova anklagelser mot mig. Normalt bemöter jag inte insändarskribenter som inte vågar visa vilka de är men eftersom insändaren innehåller så många felaktigheter ser jag inget annat val.

För några år sedan myntades uttrycket ”Fake News”. Det som kännetecknar denna formen av ryktesspridning är bland annat att källan är anonym, påståenden och osanna rykten sprids via insändare och social media utan faktakontroll. Den insändare som ”arg skattebetalare” skrivit är en typisk Fake News insändare.

Äldreomsorg

Jag vill vara tydlig med att Karlshamns kommun har en väl fungerade äldreomsorg med både engagerade och duktiga medarbetare.

Kommunen har via sitt bolag, Karlshamnsbostäder, under de senaste åren byggt 75 nya äldreboendelägenheter på Östralycke och under hösten 2019 står 23 lägenheter för trygghetsboenden klara samt en ny modern matsal. Vi kan erbjuda äldre bra boende och bra omsorg i hela Karlshamns kommun.

Insändarskribenten ”arg skattebetalare” påstår felaktigt att städningen på äldreboenden sköts av de äldre eller av anhöriga. Sanningen är att städningen på våra äldreboenden under en kortare period har skötts av kommunens serviceverksamhet men har nu återförts till personalen på boendena.

Utöver äldreboenden och trygghetsboenden bygger Karlshamnsbostäder inom kort ett 20-tal lägenheter i Hällaryd. Karlshamnsbostäder har färdigställt ungefär lika många i Mörrum och planerar för ytterligare lägenheter i Mörrum och i Svängsta.

Privata byggbolag visar stort intresse för att bygga bostäder främst i Asarum och Karlshamn.

Förskolor

Karlshamns Kommun har byggt många nya förskolor och har förskolor i samtliga kommundelar. Det som ligger närmast i tid att byggas är i Svängsta där den befintliga förskolan kommer att renoveras och byggas till med två avdelningar.

Kreativum

Karlshamns Kommun köpte Kreativum av föreningen Kreativt & Tekniskt Forum Blekinge i slutet av 2017. Föreningen Kreativt & Tekniskt Forum Blekinge hade då under nästan 20 år drivit verksamheten men ville nu lämna över till kommunen. Valet stod mellan att kommunen tog över driften eller att föreningen lade ned verksamheten. Kommunen valde då att ta över verksamheten. Detta för att tillsammans med näringsliv, kommuner och regioner inom arbetsmarknadsregionen möjliggöra en fortsatt utveckling av verksamheten och för att skapa intresse för tekniska yrkesval men även erbjuda allmänheten möjligheten till trevliga och intressanta upplevelser.

Fiberutbyggnad

Fiberutbyggnaden är otroligt viktig för att hela kommunen ska leva. Det ska inte vara enbart en rättighet för de som bor i centralorterna, det är lika viktigt för de som bor eller driver företag på landsbygden.

Vårt lokala näringsliv

När Sven Melander kontaktade mig med frågan om att hyra bänkar till föreställningen i Svängsta, ringde jag till ansvariga tjänstepersoner inom kommunen som sedan löste ”bänkfrågan” med Sven Melander.

Min princip är, oavsett vad insändarskribenten ”arg skattebetalare” tycker, att om kommunen kan bistå vårt lokala näringsliv så ska vi göra det. Dock vill jag vara MYCKET TYDLIGT med att JAG ALDRIG kräver några gentjänster eller någon kompensation såsom fribiljetter eller några andra förmåner.

Det som den anonyma insändarskribenten ”arg skattletare” påstår är fullständigt taget ur luften och är rent förtal, grovt förolämpande och kränkande! Jag betalar för mig på samma sätt som övriga medborgare oavsett om det är Blekinge idrottsförbunds idrottsgala, lokala fotbollsmatcher eller kulturevenemang!!!

Du, ”arg skattebetalare” det vore intressant att diskutera med dig, om du nu vågar framträda under eget namn.

Per-Ola Mattsson (S)

Kommunstyrelsens ordförande i Karlshamn