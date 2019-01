Krisen i VMAB

Om VMAB hastigt och lustigt har blivit ännu ett smärtsamt ekonomiskt jordgetingstick för skattebetalarna i Karlshamn, har det varit en trygg inkomstkälla för ordförande Sven-Åke Svensson.

Strax innan julhelgen för en dryg månad sedan tvingades Karlshamns kommun som störste ägare i VMAB till en ekonomisk akututryckning på 9 miljoner kronor för att rädda bolaget från likvidation. Olofströms och Sölvesborgs kommuner fick hosta upp 4,5 miljoner kronor vardera, då de tillsammans äger hälften av bolaget. Nu ställs den tidigare revisorn till svars genom ett beslut att anmäla honom till revisorsinspektionen.

För särskilt Karlshamn, som om inte riktigt än går på knäna men med alltmer slitna ekonomiska sockor – det planerade kulturhuset på Östra kajen, som bibliotekspersonalen längtansfullt har sett fram emot, lades ju för några veckor på en hylla i Rådhuset – var brandkårsutryckningen ett beskt ekonomiskt piller att svälja. Och VMAB:s styrelseordförande, det tidigare S-märkta kommunalrådet, Sven-Åke Svensson, förblev tyst som en mus utåt men lär ha varit arg och upprörd bakom kulisserna.

Hur mycket han visste innan krisen var ett offentligt faktum, vet vi inte. Kanske hans tystnad är ett svar i sig. Vad hans efterträdare som kommunalråd, Per-Ola Mattsson S, i sin ombudsroll på VMAB:s bolagsstämma den 21 december sa till Svensson och om krisen, vet vi inte heller. Någon riktig julglädje över sakernas tillstånd lär han knappast ha känt.

Varje månad under 2018 tickade det in 11 445 kronor på hans konto, vilket resulterade i 137 340 kronor i årsinkomst. Antalet sammanträden, som snabbt är avklarade, brukar bara uppgå till sex per år. Alltså, tillspetsat uttryckt, 22 890 kronor per sammanträde för ordföranden! Plus, förstås, en god jullunch, som jag verkligen under det gångna årets sista skälvande veckodagar unnade Svensson som tröst på det hastigt uppflammade såret i hans företags ekonomi.

Vid bolagsstämmans ovannämnda datum fann ägarnas – de tre kommunerna – ombud en syndabock. Det var inte styrelseordföranden men väl den tidigare revisorn från KPMG – en i Karlshamn känd, etablerad och mycket erfaren yrkesman. VMAB hade tidigt under 2018 bytt ut honom mot en annan från Ernst & Young i Karlskrona. Denne sägs ha konstaterat, att den tidigare kollegan inte alls gjort erforderliga mångmiljonavsättningar för de deponikostnader, som ligger likt en börda på bolagets hals. En revisor underkänner alltså en annan, vilket inte torde höra till vanligheterna i den ekonomiska granskningsvärlden.

Bolagsstämmans beslut är tydligt: ”att göra en anmälan till revisorsinspektionen avseende KPMG:s roll och agerande gentemot styrelse och ägare”. Denna grannlaga uppgift skall nu utföras av VMAB, som har att specificera anklagelserna mot revisorsfirman. Det blir spännande läsning i den fortsättning som följer.

