Kränkande att föräldrar tillåts filma under simlektion

Dagens ris till Karlskrona Simsällskap som tillåter föräldrar att filma/fota under simlektion. Det finns tydliga skyltar överallt att det ej är tillåtet! Söndagen 10/2 berättar en familjemedlem att mina barn är med på livesändning på Facebook. När jag sen tittar (detta ligger sen kvar på Facebook) är mycket riktigt mina barn o många andras barn med på film som en annan förälder lagt upp. Även två simlärare är med på filmen, tittar rakt in i kameran, så varför sa de inte till att det inte är tillåtet? Jag vill hålla mina barn utanför sociala medier och lägger inte själv ut mina barn så detta känns oerhört kränkande. Ingen mer simskola i Karlskrona för oss då simsällskapet inte tar sitt ansvar. Tänk på att det finns de som lever under skyddad identitet, det kan sluta väldigt illa! Dåligt av Karlskrona simsällskap, mycket dåligt!

Maja

Svar:

Hej!

Först och främst ber vi om ursäkt för den olyckliga situationen. Vi jobbar aktivt för att situationer som dessa inte ska uppstå. Vid uppstart av varje termin skickar vi ut information till alla föräldrar att det är förbjudet att fotografera i simhallen. Det sitter även skyltar uppe i simhallen med förbud att fotografera. De gånger vi har upptäckt att någon fotat/filmat har vi sagt till vederbörande och bett henne/honom att radera bilderna/filmerna.

Våra simlärare däremot ska fokusera på barnen och simundervisningen. På grund av säkerheten i vattnet och deras ansvar för barnen finns det inte alltid möjlighet att säga ifrån.

Vi hade uppskattat om berörda hade hört av sig till oss i första hand för att ge oss möjligheten att åtgärda händelsen.

Med vänliga hälsningar

Gordana Njezic

Verksamhetsansvarig

Karlskrona Simsällskap