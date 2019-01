Gärna badhus, men inte till vilket pris som helst!

Det nya avtalet utgör inte på något sätt ett sunt förhållningssätt till skattebetalarnas pengar.

I tisdags beslutade en oenig kommunstyrelse att ingå avtal med Valjeviken kring badhuset. Sölvesborgs kommuns invånare får nu chansen att bada igen efter flera år av stagnation i förhandlingarna. Det är positivt, kan man för all del tycka, men det nya avtalet utgör inte på något sätt ett sunt förhållningssätt till skattebetalarnas pengar.

Badhuset, byggdes år 1995 och för att stötta projektet valde kommunen borga för investeringen med tio miljoner kronor. Däröver bidrog kommunen i nära tjugo år med en summa som kom att öka från 925 000 till 3,6 miljoner kronor årligen. I sin tur höll badhuset öppet för både allmänheten och för skolans simundervisning, fram till år 2015 då kostnaderna blev för höga för kommunen och förhandlingarna om ett nytt avtal strandade.

Under det nya avtalet kommer simhallen att hålla öppet i åtta timmar per vecka, varav tre och en halv timme är förbehållen seniorer, vilket lämnar fyra och en halv timme för allmänheten att bada. Avtalet gäller i fem månader fram tills början av juni. Detta avtal kan tyckas vettigt förutsatt att man inte jämför med vad konsultbolaget PreDevo AB ( idag en del av koncernen We Group AB) kom fram till i en utredning från år 2015 utförd på uppdrag av Sölvesborgs kommun och Valjevikens stiftelse.

I den föreslogs ett årligt bidrag från kommunen på 4,8 miljoner kronor per år, vilket i och med indexuppräkning motsvarar 5,1 miljoner kronor i dag. Denna summa förutsatte att simhallen höll öppet 35,5 timmar per vecka i nio månader, där 23,5 timmar per vecka var avsedda för allmänheten, och resterande tolv utnyttjades för skolans simundervisning. Ställer man dessa två avtal mot varandra blir kontrasten slående.

För en månadskostnad som motsvarar 2,8 gånger av det aktuella avtalets månadskostnad skulle simhallen hålla öppet mer än fem gånger så länge för allmänheten, och den totala öppettiden hade innefattat nästan fyra och en halv gånger så många timmar. Därtill fanns simhallen tillgänglig för grundskolans simundervisning, något som fortfarande är belagt till Bromölla simhall under det nya avtalet och medför egna kostnader, som i fjol uppgick till en halv miljon kronor.

Vårt nya kommunalråd, Louise Erixon (SD), menade på att detta korta avtal är ett sätt att vinna tid. Tid som sedan kommer läggas på att försöka få med regionen i ekvationen, något som inte kommer ske då regionrådet Alexander Wendt (M) redan sagt att inga sådana planer finns. Att köpa tid genom att ingå ett uselt avtal där skattebetalarna får betala 1 miljon kronor för att hålla badhuset öppet några enstaka timmar i vår, är i vår mening väldigt oansvarsfullt. Louise Erixon, hade det då inte varit bättre att hålla badhuset stängt tills det att ett avtal har ingåtts med regionen som det nu påstås ska ske? Då hade vi kanske inte stått här med ett avtal som för kommunens del är vida underlägset tidigare förslag, och som till överväldigande del gynnar avtalets andra part.

Det här avtalet ger skäl till oro för vad som komma skall. De kommande fyra åren riskerar med detta avtal som förlaga att kantas av ett ohållbart förhållningssätt beträffande hur våra skattepengar ska spenderas, och man kan inte låta bli att tvivla på att detta kommer att bli det sista dåliga avtalet som Samstyret sluter. Är detta en utveckling som Sölvesborg har råd att se? Kommer kommunen att klara av fyra år av avtal som detta?

Jesper Larsson - Ordförande SSU Sölvesborg

Alexander Nilsson - Ersättare i kommunstyrelsen (S)