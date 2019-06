Förbjud kärnvapen!

Vi har tillräcklig kunskap om hur kärnvapen totalt kan förstöra vår värld. Vi menar att det är självklart att Sverige med sin långa tradition av internationellt freds- och nedrustningsarbete ska godkänna konventionen om en global kärnvapennedrustning.

Politiska aktioner och överenskommelser har tidigare lett till förbud av vapenslag som biologiska och kemiska vapen, landminor, personminor och klusterammunition. Neutronbomben, som avsåg att enbart skada levande organismer nådde aldrig till industriell produktioner, efter allmänhetens protester världen över.

Ett historiskt avtal slöts 1970: ”icke-spridningsavtalet”. Då fanns det fem stater i världen som hade kärnvapen och med dessa stater kom man överens om att de skulle få ha kvar sina kärnvapen under förutsättning att de på sikt skulle avveckla dem.

Sedan dess har ett stort antal kärnvapen monterats ner, men samtidigt har nya, än mer effektiva kärnvapen byggts och fler länder skaffat dem. Det finns (enligt SIPRI) i dag 14 465 kärnvapen som är placerade i kärnvapenstaterna USA, Ryssland, Kina, Storbritannien, Frankrike, Indien, Pakistan, Israel och Nordkorea och dessutom finns det 180 kärnvapen utplacerad i Europa.

Vissa av dagens virka 15 000 kärnvapen är mer än tusen gånger kraftigare än bomberna över Hiroshima och Nagasaki. Cirka 1 800 av dagens kärnvapen står reda att avfyras inom loppet av några minuter med en total sprängstyrka motsvarande nästan 50 0000 Hiroshimabomber.

Det gick således inte som planerat ned nedrustningen. Som en konsekvens av denna händelseutveckling fattade man sommaren 2017 i FN beslutet om en konvention om kärnvapenförbud: Treaty on the Prohibition of Nuclear Weapons, som syftar till en global kärnvapennedrustning. Sverige röstade för denna konvention.

En enmansutredning har nu ställt sig tveksam till att Sverige ska godkänna detta förslag från FN om att världen ska förbjuda kärnvapen. Vilka argument kan förkasta en så självklar idé?

Den nämna utredningen har inte ens diskuterat de opinionsundersökningar som Olof Palmes Internationella Center genomförde 2017 och 2018 om svenska folkets inställning till ett kärnvapenförbud. Undersökningarna (gjorda av Sifo) visar på ett starkt övervägande stöd: nästan 90 procent för en svensk underskrift.

Utredningen anger taktiska överväganden om att Sverige skulle behöva skydd av Natos så kallade ”kärnvapenparaply”. Att Nato skulle utgöra vårt skydd måste vi genomskåda och ifrågasätta. Kärnvapen ger inga trygga skydd för mänskligheten. Kärnvapen utgör en fara i sig. De kan avfyras av misstag eller kan komma i händerna på en terroristorganisation. Missförstånd har triggat igång systemen flera gånger under kalla kriget vilket personer med insyn har vittnat om.

Vi menar att det är självklart att Sverige med sin långa tradition av internationellt freds- och nedrustningsarbete ska godkänna konventionen. Vi har tillräcklig kunskap om hur kärnvapen totalt kan förstöra vår värld. Vi tror på konfliktlösning med hjälp av diplomati och samtal. Vad som också talar för är att det finns ett starkt opinionsmässigt stöd i Sverige för ett förbud mot kärnvapen.

Svenska Kvinnors Vänsterförbunds lokalavdelning i Olofström