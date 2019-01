Foto: Fredrik Sandberg/TT

I Sveriges riksdag får man tydligen uppträda hur som helst mot varandra! Är detta innebörden av "alla människors lika värde"?

Efter beslutet om den ytterst konstiga regeringen talade förtjusta partiledare för S, C och L om hur nöjda de var. Nu hade de äntligen nått det gemensamma politiska mål de hade, nämligen att utestänga SD och Jimmie Åkesson från inflytande på regeringen. L och C utökade detta till att även gälla Vänstern och Jonas Sjöstedt, men där backade alltså Löfven.

Det är också så att C och L, som i nuläget knappast ens hade kommit in i riksdagen, tycker att vi ska ha en liberal politik i Sverige, vilket inte alls de flesta väljare tycker, men det struntar de i. Och Stefan Löfven är så angelägen om makten att han verkar ha sålt sin själ. Som före detta aktiv socialdemokrat under 28 år förstår jag upprördheten hos en del socialdemokrater.

Jonas Sjöstedt är ju kränkt av att Stefan Löfven fraterniserar med borgare, men är ändå nöjd med att han anser att SD utestängs, och han vill inte på något sätt jämföras med det partiet.

Låt oss göra en jämförelse. Föreställ er att anställda i ett företag hade uppträtt mot varandra som våra partiledare tillåts göra. Eller ännu värre elever i en skola! Då hade detta betraktats som ren och skär mobbning! Man har i riksdagen för länge sedan totalt tappat all respekt, och man får uppträda hur som helst mot varandra utan ingripanden eller protester. Utan att försvara Sverigedemokraterna måste jag ändå säga att det sätt som de tilltalas och kränks på i Sveriges riksdag är total skandal. Man uppträder helt enkelt inte så!

Är det inte talmannens uppgift att se till att tonen och tilltalet är respektfyllt? Varför markerar han inte?

Svenska folket har sagt sitt i ett val. Tre små partier och ett större parti vill inte acceptera deras val. Partiledarna för S, C och L låter som att det är folkets vilja att utestänga V och SD. Vad säger Vänsterpartiets och Sverigedemokraternas väljare om detta? De utgör 25 procent av väljarkåren! Hur kan demokrati fungera så här? Och vinner man något på sikt genom detta?

Lisbeth Beselin