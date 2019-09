Den globala uppvärmningen är en ödesfråga

Foto: Leo Correa

Förra sommarens extrema värme och torka gav anledning till eftertanke. Vi ser nu hur bränder härjar runt om i världen. Särskilt allvarligt är läget för Brasiliens regnskogar – jordens lungor. Det krävs kraftfulla åtgärder över hela världen, såväl som i Sverige, för att hantera och motverka vattenbrist, torka, rekordvärme och skogsbränder.

I Karlskrona kommun tar vi nu oss an klimatutmaningen med stor iver och med inriktningen att åstadkomma verklig förändring. Mål nummer 3 i den styrande koalitionens budget handlar om att Karlskrona kommun ska minska sin miljö- och klimatpåverkan.

Karlskrona håller på och arbetar fram en klimatanpassningsplan som tar upp hur vi kan hantera de effekter klimatförändringen ger. Det handlar till exempel om att kunna hantera ökade skyfall men också om hur vi ska säkra vattentillgången framöver.

Karlskrona har under lång tid jobbat med en omställning av energisystemen. De oljeeldade värmepannorna är borta och vi har miljardinvesterat i förnyelsebar energi som kraftvärme. Karlskrona kommun köper in grön el och vårt kommunala bolag Affärsverken har satsat på en andelsägd solcellspark som nu successivt byggs ut. När kommunen och vårt bostadsbolag bygger i större format försöker vi få med solceller på taken. Nere på hamnplan står sedan några månader tillbaka en Giraff och alstrar el till vår elfordonspool via solceller och en liten vindsnurra.

Vid all ny- och ombyggnation ska hållbarhet vara en viktig faktor och kommunen ska stimulera till klimatsmart byggande i trä.

Transportsektorn står för en stor del av våra koldioxidutsläpp. Kommunen ställer nu om till mer hållbara drivmedel framställt av förnybara råvaror och antalet elfordon ökar. Numer har vi också en biogasmack i Karlskrona och det ger ytterligare ett alternativ att utnyttja. Samtidigt behöver vi se över och samordna våra transporter på ett bättre sätt för att minska dem.

I veckan som gått tog kommunens planutskott beslut om att skicka ut vår nya trafikstrategi på remiss. Gör vi ingenting på trafikområdet så vet vi att fordonstrafiken kommer att öka kraftigt i Karlskrona framöver. En utveckling som inte skulle vara klimatsmart och där vi i dessutom har ont om ytor för att hantera detta centralt i Karlskrona där trycket är störst. Vi tror vi kan ändra den utvecklingen till något bättre genom att agera proaktivt. Genom satsningar på kollektivtrafik, pendelparkeringar, ett bra gång- och cykelnät, delningstjänster och digitalisering bygger vi ett mer hållbart samhälle.

Hållbar upphandling är en av kommunens viktigaste verktyg för ett bra miljö- och klimatval. Vi har en inriktning om att köpa närodlade och svenskproducerade livsmedel och en ny kost- och måltidspolicy är på gång där måltidsglädje och åtgärder för att motverka matsvinn blir viktiga delar.

Vi vet i dag inte alltid vad varje enskild åtgärd och satsning ger i klimatvinst och hur stora våra framsteg är. Klarar vi Parisavtalets målsättning? Därför tittar vi nu på hur vi kan införa en koldioxidbudget för Karlskrona. En koldioxidbudget skulle ge oss ett bra verktyg för att kunna följa och styra kommunens klimatavtryck. Målet är att Karlskrona kommuns verksamheter ska vara koldioxidneutrala i framtiden.

Magnus Larsson (C), kommunalråd Karlskrona