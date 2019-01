Därför bör L ingå i en S-ledd regering

Foto: Stina Stjernkvist/TT

Foto: Magnus Hjalmarson Neideman/SvD/TT

”För mig som övertygad socialliberal finns det inget utrymme för att på något sätt komma i beroendeförhållande till Sverigedemokraterna (SD).”

Pågående förhandlingar om regeringsbildningen handlar i högsta grad om ideologi. För mig som övertygad socialliberal finns det inget utrymme för att på något sätt komma i beroendeförhållande till Sverigedemokraterna (SD).

Ett parti som ser liberalismen som sin huvudmotståndare. Ett parti vars partiledare som tycker att valet mellan Ungerns regeringschef Victor Orban och Frankrikes president Macron är egalt. Ett parti som vill isolera Sverige med utträde ur EU och som bygger sin ideologi på nationalism och populism. Ett parti vars rötter präglas av rasism och främlingsfientlighet. Ett sådant parti ser jag som en motpol till liberalismen – en ideologi med frihet, öppenhet och internationell solidaritet som grundmarkörer.

Liberalerna är i dag splittrade och kommer på söndag att definitivt ta ställning i regeringsfrågan. Att släppa fram Ulf Kristersson innebär ett stort risktagande. Jimmie Åkesson har tydligt markerat att han inte accepterar någon regering som ställer SD utanför allt inflytande. För en gångs skull håller jag med honom. En regering med M och KD vid rodret riskerar att gång på gång få ta ställning till SD:s krav på acceptans alternativt att de fäller regeringen. I stället behöver Sverige i dag en regering som kan verka under hela mandatperioden och med liberalt inslag.

Liberalerna bör därför inte låta S ensamma eller tillsammans med MP bilda regering. Mycket tyder på att S hitintills har gjort betydelsefulla eftergifter för liberala krav. Men för att garantera att hela mandatperioden ska präglas av mittenpolitik med liberala förtecken måste också L ingå i regeringen. Uppgörelser i riksdagen om ett samarbete i enskilda frågor är inte tillräckligt. Att kontinuerligt få inflytande på propositioner och helheten i politiken gagnar såväl liberalismen som regeringens förmåga att verka under hela mandatperioden. Den optimala regeringsbildningen inkluderar självfallet även C. Men ställer sig C utanför regeringen – och inte ger sitt stöd för en M och KD-regering – finns det ändå goda förutsättningar för en liberal och mittenorienterad politik.

Ronny Karlsson, Trummenäs