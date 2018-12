Dagens ros

Foto: THOMAS PERSSON

…till er alla som flög julgranen, det var helt fantastiskt att se över Torsö, det gjorde ni bra. Välkommen tillbaka nästa år.

Mjällbyborna

… till läkare och sköterskor samt all övrig personal på Kirurgens onkologiska dagvård på Blekingesjukhuset i Karlskrona. Vill tacka er alla för det fina mottagande jag fått under året. Som patient träffas vi säkert igen under 2019.

Benny Rolandsson

Jämshög

... till Mag- och tarmföre­ningen Blekinge för en väl anordnad julträff i Mariagården den 12 december. God landgång, bra underhållning.

5 damer

... till Marie på Jämjö folktandvård. Hon fick mig att tycka att det var roligt att gå till tandläkaren. Jag fick se olika apparater och hon visade vad det användes till. Jag fick till och med testa att ”damm­suga”. Jätteroligt!

Hugo

... vill vi ge till akutavdelningen i Karlshamn. Tack för ett fantastiskt bemötande och professionellt omhändertagande, när jag kom in med ambulansen i tisdags kväll.

Mycket tacksam patient

... till Spandelstorps förskola Gården. Tack till alla barn och pedagoger för ett jättefint luciafirande.

Nöjd Mormor och Morfar

... till Anna-Maria och Hällaryds damfotbollslag som bjöd oss på ett stämningsfullt luciaframträdande i Karlshamns kyrka den 12 december.

Linnea och Thomas

... till alla som på olika sätt bidrog till att kvällen, då vi hade vår årliga försäljning, blev till en välbesökt och gemytlig fest. Tack vare mångas stöd och stora generositet blev behållningen 50 998 kronor som kommer att delas ut till olika humanitära ändamål.

Stort Tack Jämjö Kyrkliga ­Syförening

... till veterinär Torbjörn Rönning som hjälpte vår älskade Malte över till ­andra sidan. Omringad av familjen hemma på gräsmattan fick Malte ett lugnt och fint avslut på ett långt liv. Tack för pedagogiskt samtal med våra barn och för ditt profes­sionella och lugna tillväga­gångssätt.

Helena Martin Ellen Erik Edvin