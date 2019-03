… till alla ideella krafter på Ronneby golfklubb som jobbar för att lyfta vår golfbana till nya nivåer. Ni är hjältar och guld värda.

Tacksam medlem

… till tandläkare Krisztina Fulöp med tandsköterskor. Ni gör ett kanonjobb, man går ifrån er med ett stort leende.

JSM

… till all personal som arbetar på Ågårdsbo plan två. Tack för all omvårdnad av Anna-Greta Nilsson och stöd till oss anhöriga under hennes vistelse på Ågårdsbo. Ni är guld värda.

Barnen

Jag vill ge dagens ros till Göran Nilsson i cykelaffären. Otroligt bra kund­bemötande och service i världsklass. Karlskrona behöver fler butiksägare som du Göran.

En mycket nöjd kund

En jättestor bukett med röda rosor vill jag ge till thorax avdelning 55 till all personal läkare, sjuksköterskor, undersköterskor, kökspersonal och städpersonal. Tack för den fina vård jag fick ni verkligen värda allt till 100 procent. Ni hjälpte mig så mycket. Tack alla.

Marianne Carlsson - Sölvesborg

… till Henrik på gymmet i Ronneby. Superfin service som uppskattas så mycket.

Kvinnan med receptträning