C och L bör gå samman

Det finns klara synergieffekter med att Centerpartiet och Liberalerna går samman i ett parti.

Nu är det dags för partisammanslagning av Centern och Liberalerna. Partierna har inte stått varandra så nära sedan de bildades. Frågan har varit aktuell sedan mittensamverkan etablerades på 1960-talet. C med rötterna i bonderörelsen har successivt utvecklats till ett idéparti med liberala förtecken. L har sedan rösträttskampens dagar mer än något annat parti företrätt liberala värden och stått upp för marknadsekonomi, frihet, demokrati och rättvisa. Idag är det svårt att spåra några betydande ideologiska skillnader mellan partierna. Detta har också kommit till uttryck i såväl valrörelsen som i förhandlingarna om januariöverenskommelsen. C och L har förmått S att förflytta sig i en liberal och icke socialistisk riktning som är unik. Men bevekelsegrunden för S har mer karaktär av att makten går före det politiska innehållet. Att S permanent kommer att utvecklas i liberal riktning är osannolikt.

Ett samgående skulle med all sannolikhet ge större liberal genomslagskraft än vad partierna kan leverera var för sig. Partierna kompletterar varandra såväl geografiskt som i ideologiska betoningar. L har sina starkaste fästen i storstäder medan C har bred förankring i hela landet men med tonvikt på landsbygden. Liberalernas ideologiska hjärtefrågor är utbildning, kultur, utrikes – och säkerhetspolitik (Nato, EU, försvarspolitik, bistånd och frihandel) och grundlagsfrågor. C har ett starkt engagemang i miljö- och landsbygdsfrågor, småföretagens villkor, arbetsmarknadsfrågor och värnandet om den privata äganderätten. Båda partierna har ett starkt socialt engagemang - inte minst har detta kommit till uttryck i kampen för återupprättandet av LSS (Lagen om stöd och service till funktionshindrade). Den förre folkpartiledaren, Bertil Ohlin, myntade uttrycket ”det glömda Sverige”, där små och utsatta grupper med liten betydelse för röstmaximeringen ofta sattes på undantag. Ett starkt liberalt parti är den bästa garanten för att tillgodose dessa grupper.

Inom S är det också tydligt att det går en spricka mellan de som hellre ser samarbete med V än de mer marknadsinriktade som vill samverka höger ut.

Sveriges riksdag har idag åtta partier och förutsättningarna för att bilda stabila regeringsunderlag blir allt svårare. En förändrad partistruktur är ett steg i rätt riktning. Såväl inom Moderaterna som Socialdemokraterna finns det i dag starka motsättningar. Moderaternas liberala falang borde rimligen attraheras av ett starkt icke-socialistiskt och liberalt parti. Det finns i dag tendenser till att konservativa moderater blir allt mer öppna för samverkan med SD. Inom S är det också tydligt att det går en spricka mellan de som hellre ser samarbete med V än de mer marknadsinriktade som vill samverka höger ut. ”Centerliberalerna” kan bli det parti som fångar upp potentiella liberaler i båda dessa partier. Med andra ord så finns det klara synergieffekter med att C och L går samman i ett parti.

Ronny Karlsson, Trummenäs

Filip Issal (L), Karlskrona