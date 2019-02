Foto: TT

Varför det är så svårt för oss människor att ta in den nya kunskapen om klimatförändringens följder? Psykologen Christer Engman skriver om klimatkrisen.

Om du bryter ditt ben gör smärtan att du inte kan ta dig någonstans och vetskapen att benet kräver behandling gör att du omedelbart ringer efter ambulans och åker till sjukhuset. Det blir omöjligt för dig att göra som du tänkt under den närmaste tiden. Du accepterar det. Du sjukskriver dig och ställer in planerade aktiviteter. Du accepterar också att ställa in flygresan till Kanarieöarna. Att vi nu har brutit vårt klimatben och att även detta tillstånd kräver drastiska åtgärder har vi svårare att förstå.

Bryr vi oss om klimathotet? Ja och nej. Enligt SOM-institutet i Göteborg är klimatförändring och miljöförstöring det som oroar svenskar allra mest. Samtidigt uppvisar vi en maktlöshet och ovilja till att förändra vårt klimatbeteende. Varför är det så?

Den norske psykologen, ekonomen och forskaren Per Espen Stoknes har i sin bok ”What we think about when we try not to think about global warming” utifrån psykologisk forskning beskrivit varför det är så svårt för oss människor att ta in den nya kunskapen om klimatförändringens följder. Han beskriver några samverkande psykologiska försvarsstrategier vi använder oss av mer eller mindre omedvetet.

En handlar om distans. Vi kan inte se klimatförändringarna, de smyger sig på oss. Vi har svårt att ta till oss vetenskapens ofta krångliga beskrivningar av klimatförändringar. En annan handlar om att vi stänger av inför det som vi uppfattar som domedagsprofetior och en tredje om att det finns en dissonans mellan vad vi vet och vad vi gör. Vi fortsätter hellre med det vi gör än rättar oss efter det vi kunskapsmässigt vet. Eftersom det är svårt att leva med för mycket upplevd dissonans löser vi det genom att förneka kunskapen eller minimerar betydelsen av vårt beteende. Jag flyger inte så ofta. Jag sopsorterar, har elbil och kan därför unna mig att flyga till Thailand. Vi filtrerar också bort de kunskaper och värderingar som utmanar vår personliga och kulturella identitet. I stället letar vi efter information som stärker våra värderingar och det vi gör. Vi har oftast nog med att få vardagspusslet att fungera. Vi hinner inte tänka på framtiden.

Vad kan vi då göra för att bryta ner vårt inre försvar? Metoder finns redan för den enskilda individen, samhället och världen att minska koldioxidutsläppen. Problemet ligger i att realisera dem. Här följer några konkreta råd:

1. Sätt dig och fundera kring huruvida du tror på att vi står inför en klimatförändring orsakat av människan eller ej. Tänk igenom de argument du har för din uppfattning. Hur trovärdiga är dina källor?

2. Fundera igenom konkret vad du kan och vill göra i klimatfrågan alltifrån att minska användningen av plastpåsar vid matinköp till att engagera dig i proteströrelser, politik eller i föreningar. Börjar du att tänka igenom vad som du kan göra upptäcker du att du redan vet mycket om vad du skulle kunna göra.

3. Börja agera. Ofta sätter man upp för stora och svåra mål till en början vilket gör att man misslyckas och ger upp. Tänk dig att du skall bygga ett hus av tegelsten. Du slänger inte alla tegelstenarna i en hög och hoppas att det skall bli ett hus. Du tar i stället en sten i taget och bygger på efter hand. Plötsligt står där ett färdigt hus. Detsamma gäller klimatarbetet. Börja med det du mäktar med att göra.

4. Ta kontakt med vänner, grannar och arbetskamrater och börja diskutera klimatfrågor. Visa ditt ställningstagande genom att besöka de manifestationer för klimatet som snart finns i varje stad (exempelvis varje fredag kl 12 på Klaipedaplatsen i Karlskrona). Sök mer kunskap kring klimatfrågan.

Välj demonstration, protest och aktion i stället för uppgivenhet. Enskilda personers agerande spelar roll. Ändrar tillräckligt många sina vanor och ställer nya krav förändras också normer. Genom att agera klokt med en hållbar klimatpolitik har vi i Sverige en chans att påverka andra länder genom att visa det positiva sambandet mellan fossilfrihet och välfärdsutveckling. Vi har inte tid att vänta. Klimatbenet är brutet, det är dags att ringa ambulansen och ställa in resan.

Christer Engman